ИССЛЕДОВАНИЕ | Вместо повышения заработной платы люди хотели бы пенсию работодателя

В ходе опроса людям предлагалось оценить по пятибалльной шкале четыре вида трудовых вознаграждений: дополнительный отпуск, медицинское страхование, пенсия работодателя и такие непосредственные льготы, как служебный автомобиль, рабочий телефон и т. д. В Эстонии, Латвии и Литве долгосрочные выплаты были оценены выше, чем временные, при этом респонденты во всех Балтийских странах оценивали пенсию работодателя практически одинаково — со средним баллом 3,86 в Эстонии, 3,81 в Латвии и 3,90 в Литве. В Эстонии больше всего ценятся дополнительные отпускные дни (4,38 балла), а затем медицинское страхование (4,18 балла).

Среди жителей Эстонии и Литвы предпочтения в отношении пенсии работодателя существенно не различались по возрастным и зарплатным группам. В Латвии пенсией работодателя больше интересовались женщины возрастной группы 50–59 лет.

”Повышенный интерес к долгосрочным трудовым льготам является свидетельством того, что люди думают о своем будущем здоровье и благополучии, а не только о сиюминутных выгодах”, — сказал менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск. ”Здесь у работодателей есть возможность показать, что они заботятся о тех же ценностях, предлагая своим сотрудникам дополнительные перспективные льготы, и в частности — пенсию работодателя”, — добавил он.

Интерес людей к долгосрочным вознаграждениям подтвердился, когда они отвечали на вопрос, выберут ли они повышение заработной платы на 50 евро или взнос в размере 80 евро в свою третью пенсионную ступень. 43% респондентов в Эстонии предпочли пенсию работодателя, а 37% — повышение заработной платы. Среди латвийских респондентов эта тенденция проявилась ещё отчётливее: целых 50% работников высказались в пользу пенсии работодателя и только 33% — в пользу повышения заработной платы. В Литве оба варианта поддержали более или менее равное количество респондентов.