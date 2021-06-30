ИССЛЕДОВАНИЕ | Вместо повышения заработной платы люди хотели бы пенсию работодателя(1)
В ходе опроса людям предлагалось оценить по пятибалльной шкале четыре вида трудовых вознаграждений: дополнительный отпуск, медицинское страхование, пенсия работодателя и такие непосредственные льготы, как служебный автомобиль, рабочий телефон и т. д. В Эстонии, Латвии и Литве долгосрочные выплаты были оценены выше, чем временные, при этом респонденты во всех Балтийских странах оценивали пенсию работодателя практически одинаково — со средним баллом 3,86 в Эстонии, 3,81 в Латвии и 3,90 в Литве. В Эстонии больше всего ценятся дополнительные отпускные дни (4,38 балла), а затем медицинское страхование (4,18 балла).
Среди жителей Эстонии и Литвы предпочтения в отношении пенсии работодателя существенно не различались по возрастным и зарплатным группам. В Латвии пенсией работодателя больше интересовались женщины возрастной группы 50–59 лет.
”Повышенный интерес к долгосрочным трудовым льготам является свидетельством того, что люди думают о своем будущем здоровье и благополучии, а не только о сиюминутных выгодах”, — сказал менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск. ”Здесь у работодателей есть возможность показать, что они заботятся о тех же ценностях, предлагая своим сотрудникам дополнительные перспективные льготы, и в частности — пенсию работодателя”, — добавил он.
Интерес людей к долгосрочным вознаграждениям подтвердился, когда они отвечали на вопрос, выберут ли они повышение заработной платы на 50 евро или взнос в размере 80 евро в свою третью пенсионную ступень. 43% респондентов в Эстонии предпочли пенсию работодателя, а 37% — повышение заработной платы. Среди латвийских респондентов эта тенденция проявилась ещё отчётливее: целых 50% работников высказались в пользу пенсии работодателя и только 33% — в пользу повышения заработной платы. В Литве оба варианта поддержали более или менее равное количество респондентов.
В Эстонии респонденты с доходом выше среднего предпочли бы делать взносы в третью ступень. ”С того момента, когда человек зарабатывает достаточно, чтобы хорошо жить на свою зарплату, дополнительные льготы начинают играть особенно важную роль для сотрудников, поскольку такие льготы лучше отличают компанию от конкурентов, чем небольшие различия в зарплатах”, — пояснил менеджер по пенсионным продуктам Luminor.
Исследование по заказу Luminor было проведено в апреле 2021 года исследовательским центром RAIT Faktum & Ariko. В ходе опроса было опрошено более 1000 человек в каждой из стран Балтии, а выборка состояла из людей в возрасте от 18 до 74 лет, занятых в частном секторе.