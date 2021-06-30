Нидерланды обвинили Россию в "имитации атак" на фрегат Evertsen в Черном море

Российские истребители опасно сближались с фрегатом военно-морского флота Нидерландов Evertsen в нейтральных водах Черного моря и устроили "имитацию атак" на судно. Об этом министерство обороны Нидерландов заявило во вторник, 29 июня. Инцидент произошел 24 июня, на следующий день после того, как британский эсминец HMS Defender прошел у побережья аннексированного Россией Крыма.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V — Ministerie van Defensie (@Defensie) June 29, 2021

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала действия России "безответственными". "У Evertsen есть полное право плыть там", — подчеркнула министр, отметив, что "нет никакого оправдания таким агрессивным действиям, которые увеличивают вероятность инцидентов". По ее словам, Амстердам намерен обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что отправили истребители навстречу фрегату после того, как заметили, что судно приближается к водам, которые Россия считает своими. "В воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", — говорится в заявлении российского ведомства. При этом фрегат не покинул нейтральные территориальные воды.

Нидерланды, равно как и прочие страны ЕС, не признают Крым российской территорией. Эскадренный миноносец HMS Defender королевского военно-морского флота Великобритании 23 июня прошел у берега Крыма, после чего Минобороны России сообщило, что российский пограничный сторожевой корабль якобы "выполнил предупредительную стрельбу" в сторону эсминца. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб опроверг эту информацию, заявив, что по эсминцу не велось предупредительного огня, а российская интерпретация инцидента была "предсказуемо неточной".