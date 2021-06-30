30.06.2021, 08:30
"Паэский бомбист" Мярт Рингмаа впал в кому(8)
Foto: Ilmar Saabas
У освободившегося из тюрьмы ”паэского бомбиста” Мярта Рингмаа (82) случился инсульт после применения препарата для разжижения крови, в результате чего он впал в Ида-Таллиннской центральной больнице в кому.
Об этом сообщает издание Eesti Ekspress.
Также оно отмечает, что ранее Рингмаа жаловался на эстонские тюрьмы, которые, по его словам, обустроены под нужны молодых, в то время как большая часть заключенных — люди в возрасте, поэтому само нахождение за решеткой вкупе с плохой медицинской помощью приводит к ухудшению их здоровья.
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