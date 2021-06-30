30.06.2021, 07:06
Пропавший Станисловас найден, его жизни ничто не угрожает(2)
PPA
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 64-летнего Станисловаса, который ушел во вторник утром из дома попечения в Тапа в неизвестном направлении и не вернулся обратно.
В среду утром полиция сообщила, что Полицейские нашли его ночью в поле в поселке Лехтсе. Мужчине не требовалась скорая медицинская помощь, поэтому стражи порядка передали его работникам дома попечения.
Ранее полицейские проверили окрестности Тапа и Лехтсе, однако это не принесло результатов. Полицейские продолжили поиски в местах, где может находиться мужчина. Были основания полагать, что его жизнь может находиться в опасности, так как мужчина принимает лекарства, пропуск приема которых может быть опасен для его жизни.