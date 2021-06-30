ФОТО | Полиция ищет пропавшего Станисловаса, его жизнь может быть в опасности

Во вторник вечером полиция получила сообщение, что живущий в доме попечения Тапа Станисловас вышел утром прогуляться, но сих пор не вернулся обратно. Мужчина взял с собой мобильный телефон, однако он на него не отвечает. Станисловас может находиться в районе Тапа или Лехтсе.

Полицейские проверили окрестности Тапа и Лехтсе, однако это пока не принесло результатов. Полицейские продолжают поиски в местах, где может находиться мужчина. Есть основания полагать, что его жизнь может находиться в опасности, так как мужчина принимает лекарства, пропуск приема которых может быть опасен для его жизни.

Рост Станисловаса около 185 см, у него худощавое телосложение. У мужчины светлые волосы и седа борода. Выходя на прогулку, он был одет в синюю куртку и синие джинсы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом по номеру 112 или 5139088.