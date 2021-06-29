Столичный проект по вызову врача на дом будет приостановлен

”Услугу вызова врача на дом мы запустили для того, чтобы иметь возможность предоставлять детям быструю помощь в виде медицинского осмотра на дому, и тем самым придать родителям чувство защищенности, а также снизить многократно выросшую из-за коронавирусной инфекции нагрузку на скорую помощь, — пояснила вице-мэр Бетина Бешкина. — Врача на дом в пятницу и на выходных можно вызвать к находящемуся по таллиннскому адресу ребенку, вне зависимости от его регистрации и фактического места жительства. В первую очередь, помощь приходящих на дом медиков предназначена для детей с острыми симптомами заболевания, которые не нуждаются в экстренной помощи, но чьи родители не могут сразу пойти к врачу, а полученных по телефону инструкций недостаточно”.

В отделение экстренной медицинской помощи Таллиннской детской больницы обращается множество семей, особенно в период с пятницы по вечер воскресенья — тогда, когда невозможно связаться с семейным врачом. Если обычно в приемное отделение больницы обращается в среднем 65-70 детей в день, то по выходным и в пик сезонных заболеваний их число достигает 90-120. Годовой отчет Таллиннской скорой помощи показывает, что из всех совершенных за год к детям в возрасте от 0 до 12 лет визитов (их было 6324) 62,4% вызовов на самом деле не нуждались в услуге скорой помощи. Однако врачебный совет и помощь все же важны родителям.

По словам Бетины Бешкиной, существующая до сих пор практика показывает, что врача на дом приглашают, в основном, тогда, когда болезнь ребенка продолжается более пяти дней, но на прием к семейному врачу попасть не удалось. Также помощь у приходящих на дом медиков спрашивают на основании полученных по инфолинии семейных врачей рекомендаций или в случае, когда скорая уже приезжала, но состояние ребенка не улучшилось. Врача на дом вызывают и тогда, когда у ребенка внезапно проявились симптомы катарального заболевания верхних дыхательных путей и родители тревожатся.