Кая Каллас признала, что в ходе вакцинации были сделаны ошибки

Департамент здоровья во вторник сообщил, что во время недавних праздников на холодильном складе на несколько дней поднялась температура, в результате чего стали непригодными для использования не менее 100 000 доз вакцин и других лекарств. В том числе 68 000 доз препарата AstraZeneca, предназначенного для отправки в виде пожертвования в другие страны.

"В любом случае произошедшее — прискорбно, мы должны разобраться, кто будет за это отвечать", — прокомментировала случившееся Каллас.

По словам главы правительства, в данный момент важнее не поиск виновного, а нормализация ситуации. "Самое важное сейчас, чтобы больницы не остались без необходимых для малышей вакцин и чтобы вакцинация от COVID-19 проходила бесперебойно", — сказала Каллас.

Отвечая на вопрос, должен ли кто-то взять на себя ответственность за то, что Эстония, согласно сегодняшним прогнозам, станет одной из пяти стран Европы, которые не смогут достичь к концу августа поставленной цели вакцинировать 79% взрослого населения, премьер-министр назвала эту ситуацию плохой.

По ее словам, в четверг правительство обсудит, как выйти на поставленные рубежи и исправить положение. Премьер признала, что в ходе иммунизации были сделаны ошибки.

Каллас также отметила, что летом людей сложно подвигнуть на вакцинацию, так как заболеваемость снизилась и люди отдыхают. Она также отметила относительную популярность вакцинации без предварительной регистрации (в порядке живой очереди), а также однокомпонентной вакцины (Jannsen — ред.).

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