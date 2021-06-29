ФОТО | Кая Каллас руководила проводимой Совбезом ООН встречей из Выру

В выступлении от имени Эстонии премьер-министр Каллас рассказала эстонскую историю успеха в цифровой сфере, но также отметила и возможные опасности, связанные с киберпространством. ”В течение последнего года мы наблюдали, что кибероперации, направленные против сектора здравоохранения, могут представлять реальную осязаемую угрозу”, — сказала Каллас. ”Если будет нарушена работа жизненно важной инфраструктуры, например, медицинской системы, энергетики или водоснабжения, это может оказать разрушительное влияние на функционирование государства и жизнь людей”, — подчеркнула она.

Заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу представила обзор ситуации с кибербезопасностью. Встреча дала возможность повысить осведомленность о существующих международных соглашениях и показать, что Совет Безопасности серьезно воспринимает происходящее в киберпространстве.

По словам премьер-министра Каллас, важно гарантировать соблюдение государствами согласованных правил поведения в киберпространстве. Одной из целей Эстонии является укрепить осознание того, что международное право и нормы ответственного поведения государств действуют и в киберпространстве. Эти элементы, совместное развитие мер предосторожности и готовности являются частью согласованных ООН рамок глобальной киберстабильности, одной из создателей которых является и Эстония. Члены ООН утвердили их весной 2021 года двумя очень важными консенсусными рапортами на тему кибербезопасности, которые позволяют укреплять и развивать действующие в киберпространстве правила. Каллас отдельно отметила, что в киберпространстве действует и международное гуманитарное право.