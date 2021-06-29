Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19

На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация и несовершеннолетних граждан.

Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.