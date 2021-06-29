29.06.2021, 20:13
Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19(2)
pixabay.com
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции Брюссельского форума заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на YouTube-канал Euronews.
”Одну прививку получили 60% взрослых”, — сказала она.
На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация и несовершеннолетних граждан.
Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.