Звездный футболист потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. Нет, он не русский

Как утверждает Sportime, футболист потратил на ужин, который длился 5-6 часов, 500 тысяч евро.

На ужине присутствовали Холанд и его друзья. Помимо еды, у компании было 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч за каждую.

Кроме того, форвард, которому в июле исполнится 21 год, оставил 30 тысяч евро чаевых.

В минувшем сезоне норвежец забил 27 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах Бундеслиги.