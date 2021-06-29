29.06.2021, 19:30
Звездный футболист потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. Нет, он не русский(4)
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Нападающий дортмундской ”Боруссии” Эрлинг Холанд тратит серьезные суммы во время отдыха в Греции, пишет Sports.ru.
Как утверждает Sportime, футболист потратил на ужин, который длился 5-6 часов, 500 тысяч евро.
На ужине присутствовали Холанд и его друзья. Помимо еды, у компании было 4 бутылки шампанского Cristal Vintage по 70 тысяч за каждую.
Кроме того, форвард, которому в июле исполнится 21 год, оставил 30 тысяч евро чаевых.
В минувшем сезоне норвежец забил 27 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах Бундеслиги.