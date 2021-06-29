Россияне назвали причины своего нежелания вакцинироваться. Антипрививочников среди отказников всего 11%

В онлайн-опросе участвовали 1 тыс. жителей городов из всех регионов. Выборка соответствует структуре населения.

Почти треть опрошенных (31%) решили отложить вакцинацию и подождать, пока прививку сделают больше людей и будут более понятны ее последствия. Еще почти столько же (30%) заявили, что не верят в эффективность вакцинации, по их мнению, заболеть COVID-19 можно даже с прививкой.

То, что они уже перенесли коронавирус и у них есть антитела, в качестве причины назвали 17% респондентов. Не доверяют российским вакцинам 14% опрошенных, а еще 11% оказались антипрививочниками.

Не желают вакцинироваться от коронавируса из-за медицинских противопоказаний 13% опрошенных. Чуть меньше (12%) боятся повышения температуры и слабости после прививки.

Не хотят делать прививку, поскольку не боятся заболеть, 9% респондентов. Еще 6% ждут, когда станут доступны новые российские препараты, у 5% против прививки семья или близкие. О том, что у них недоступны вакцины или они стоят в очереди на прививку, сообщил 1% опрошенных.

На фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в России некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации определенных категорий населения, а также ввели ограничения для непривитых. Например, в Москве без прививки или официально не переболев нельзя попасть в кафе и рестораны, получить плановую медицинскую помощь или прийти на личный прием к мировым судьям.

В Краснодарском крае с 1 августа будут принимать отдыхающих только с сертификатом о вакцинации (требование не коснется людей с противопоказаниями к прививке) или справкой о перенесенной болезни. Однако опрос SuperJob показал, что привиться ради отпуска в Сочи готовы лишь 3% опрошенных.

Всего к осени российские власти планировали привить 60% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Но сроки будут сдвинуты, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, хотя государство создало все условия для вакцинации от COVID-19, показатели прививочной кампании долго оставались на низком уровне и расти стали только в последние недели.