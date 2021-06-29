ФОТО | Натовский АВАКС совершил сегодня облет Таллинна. В небе стран Балтии начались учения Ramstein Alloy

В этом раз ведущая роль отводится военно-воздушным силам Эстонии и авиабазе Эмари. Одновременно с этим учениями отмечается 60-летний юбилей миссии воздушной полиции НАТО. Подобные маневры альянс проводит трижды в год.

В ходе маневров отрабатываются процедуры связи, руководства и обеспечения безопасности воздушного пространства, в том числе сценарии сопровождения самолета с отказавшим коммуникационным оборудованием, идентификации малоскоростных летательных аппаратов, а также поисковых и спасательных работ.

Помимо размещенных на авиабазах Шауляй и Эмари истребителей ВВС Испании и Италии миссии воздушной полиции НАТО в учениях принимают участие военные и техника Финляндии, Германии, Польши, Испании и Турции — в общей сложности более 20 летательных аппаратов.

На время проведения учений в Прибалтику переброшен авиационный комплекс радиообнаружения и наведения НАТО AWACS E-3, который совершил облет Таллинна в промежутке между тремя и четырьмя часами дня во вторник, 29 июня.



