Почему противостояние Англии и Германии навсегда изменило футбол

К чемпионату мира 2014 года ФИФА представила систему автоматического определения голов. К открытию чемпионата 2018 года была готова система видеофиксации VAR.

В Англии это вызвало множество возмущений, и руководству чемпионата пришлось принести свои извинения. Путь для технологий в спорте был открыт.

При счете 2:1 английский полузащитник уже успел обрадоваться, что сравнял счет, обыграв Мануэля Нойера , но, несмотря на то, что мяч совершенно точно отскочил от перекладины и ушёл за линию, судьи в тот день этого не увидели и гол не засчитали.

Игру всегда будут помнить за ”призрачный гол” Фрэнка Лэмпарда , благодаря которому в современных играх стали применять систему автоматического определения голов.

Тот матч в южноафриканском Блумфонтейне закончился победой Германии со счетом 4:1, но, независимо от результата, события того дня изменили футбол навсегда.

Болельщики сборной Англии точно хотели бы забыть тот матч, когда их команда в последний раз играла с Германией, — чемпионат мира 2010 года.

”Мне кажется, это самая важная игра и для них [Германии] тоже, — сказал он CNN. — Матч Германия-Англия выделяется среди всех остальных. С точки зрения футбола у Германии будут ещё крупные игры, но чтобы с такой историей и смыслом — нет. Англия — родина футбола, если хотите. "Уэмбли" — родной дом футбола. Так что это особенная игра для немцев. Но говоря это, я думаю, что большинство из них уверено, что они, как обычно, победят”.

У Стюарта Дайкса двойное гражданство, он переехал из Англии в Германию в 1987 году. Будучи поклонником футбола, работавшим в офисах двух клубов Бундеслиги, он видел это противостояние с обеих сторон.

Поскольку Германия — победитель чемпионата мира 2014 года — в последнее время выглядит сильнее своего давнего противника, английские болельщики, впрочем, как и немецкие, с нетерпением ожидают начала матча.

Во вторник, сойдясь за место в четвертьфинале Евро-2020 , страны впишут ещё одну главу в эту ставшую классической историю.

”Он изменил игру к лучшему, — говорил тогда Лэмпард о своём ”голе”, сообщает Sports Illustrated. — Так что я доволен. Внедрение системы автоматического определения голов — это положительный шаг для игры в целом”.

Пенальти — несчастье

Однако не всё в этом противостоянии для Англии печально и безрадостно.

Команда во главе с Дэвидом Бекхэмом, Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном одержала знаменитую победу над Германией со счётом 5:1 в квалификационном матче чемпионата мира 2001 года.

На её счету победа в финале чемпионата мира над Западной Германией в 1966 году — это был последний раз, когда Англия выиграла крупный турнир.

В этой игре тоже был забит неоднозначный гол.

Игрок Англии Джефф Хёрст с подачи Алана Болла завладел мячом и, обыграв вратаря, пробил, попав в перекладину. Мяч отскочил вниз, и практически невозможно было сказать, пересёк ли он линию ворот.

Руки с обеих сторон взлетели вверх. Спустя несколько полных напряжения минут советский лайнсмен Тофик Бахрамов из Азербайджана сначала объявил, что гола не было, но затем, после консультации с судьёй, гол засчитал. Счёт стал 3:2, выиграла Англия в итоге со счётом 4:2.

Но, по правде говоря, подобных успехов было немного, и большая часть английских неудач в матчах против Германии была связана с пенальти.

И на чемпионате мира 1990 года, и на Евро-1996 Англия вылетела из полуфинала после поражений в серии пенальти.

Матч 1990 года также запомнился эмоциями английского талисмана Пола Гаскойна, прослезившимся после того, как ему показали жёлтую карточку: финальную игру он бы пропустил… если бы она вообще состоялась.

Как говорится, 22 мужика 90 минут носятся за мячом, а в конце концов всегда побеждают немцы.

Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в 1996 году пропустил решающий пенальти на ”Уэмбли”, и английские фанаты молятся, чтобы во вторник до этого не дошло.