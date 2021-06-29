Англия обыграла Германию в самом звездном матче 1/8 финала Евро-2020(22)
Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 31-й минуте, когда форвард сборной Германии Тимо Вернер под острым углом выходил на ворота Пикфорда и не сумел переиграть вратаря.
В самой концовке первого тайма после обреза Томаса Мюллера Харри Кейн не сумел добраться до мяча на линии вратарской, чтобы открыть счет. По итогам первых 45 минут 0:0.
Начало второго тайма также прошло в равной борьбе, в которой обе команды предпочитали не обострять положение дел на поле. Однако на 75-й минуте Рахим Стерлинг после прострела Люка Шоу открыл счет.
На 81-й минуте Томас Мюллер с двумя защитниками на плечах выскакивал один на один с Пикфордом, но пробил мимо ворот. Этот момент оказался судьбоносным для немецкой команды. Наказание последовало через 5 минут, и снова навес слева, и на этот раз Харри Кейн забил свой первый гол на турнире. Англия идет дальше и в 1/4 сыграет с победителем матча Швеция - Украина.
Англия — Германия 2:0 (0:0)
29 июня, 19.00, ”Уэмбли”
Голы:
1:0 – 75 Стерлинг, 2:0 – 86 Кейн.
Англия – Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.
Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер, Вернер (Гнабри, 68).
Предупреждения:
Райс (8), Гинтер (25), Филлипс (45), Гозенс (72), Магуайр (77).
Превью матча
О минувших играх вспоминает CNN.
Имеющее многолетнюю историю противоборство равных соперников за годы своего существования подарило болельщикам множество незабываемых моментов, слёз и пенальти.
Во вторник, сойдясь за место в четвертьфинале Евро-2020, страны впишут ещё одну главу в эту ставшую классической историю.
Поскольку Германия — победитель чемпионата мира 2014 года — в последнее время выглядит сильнее своего давнего противника, английские болельщики, впрочем, как и немецкие, с нетерпением ожидают начала матча.
У Стюарта Дайкса двойное гражданство, он переехал из Англии в Германию в 1987 году. Будучи поклонником футбола, работавшим в офисах двух клубов Бундеслиги, он видел это противостояние с обеих сторон.
”Мне кажется, это самая важная игра и для них [Германии] тоже, — сказал он CNN. — Матч Германия-Англия выделяется среди всех остальных. С точки зрения футбола у Германии будут ещё крупные игры, но чтобы с такой историей и смыслом — нет. Англия — родина футбола, если хотите. "Уэмбли" — родной дом футбола. Так что это особенная игра для немцев. Но говоря это, я думаю, что большинство из них уверено, что они, как обычно, победят”.
Игра, изменившая футбол
Болельщики сборной Англии точно хотели бы забыть тот матч, когда их команда в последний раз играла с Германией, — чемпионат мира 2010 года.
Тот матч в южноафриканском Блумфонтейне закончился победой Германии со счетом 4:1, но, независимо от результата, события того дня изменили футбол навсегда.
Игру всегда будут помнить за ”призрачный гол” Фрэнка Лэмпарда, благодаря которому в современных играх стали применять систему автоматического определения голов.
При счете 2:1 английский полузащитник уже успел обрадоваться, что сравнял счет, обыграв Мануэля Нойера, но, несмотря на то, что мяч совершенно точно отскочил от перекладины и ушёл за линию, судьи в тот день этого не увидели и гол не засчитали.
В Англии это вызвало множество возмущений, и руководству чемпионата пришлось принести свои извинения. Путь для технологий в спорте был открыт.
К чемпионату мира 2014 года ФИФА представила систему автоматического определения голов. К открытию чемпионата 2018 года была готова система видеофиксации VAR.
”Он изменил игру к лучшему, — говорил тогда Лэмпард о своём ”голе”, сообщает Sports Illustrated. — Так что я доволен. Внедрение системы автоматического определения голов — это положительный шаг для игры в целом”.
Пенальти — несчастье
Однако не всё в этом противостоянии для Англии печально и безрадостно.
Команда во главе с Дэвидом Бекхэмом, Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном одержала знаменитую победу над Германией со счётом 5:1 в квалификационном матче чемпионата мира 2001 года.
На её счету победа в финале чемпионата мира над Западной Германией в 1966 году — это был последний раз, когда Англия выиграла крупный турнир.
В этой игре тоже был забит неоднозначный гол.
Игрок Англии Джефф Хёрст с подачи Алана Болла завладел мячом и, обыграв вратаря, пробил, попав в перекладину. Мяч отскочил вниз, и практически невозможно было сказать, пересёк ли он линию ворот.
Руки с обеих сторон взлетели вверх. Спустя несколько полных напряжения минут советский лайнсмен Тофик Бахрамов из Азербайджана сначала объявил, что гола не было, но затем, после консультации с судьёй, гол засчитал. Счёт стал 3:2, выиграла Англия в итоге со счётом 4:2.
Но, по правде говоря, подобных успехов было немного, и большая часть английских неудач в матчах против Германии была связана с пенальти.
И на чемпионате мира 1990 года, и на Евро-1996 Англия вылетела из полуфинала после поражений в серии пенальти.
Матч 1990 года также запомнился эмоциями английского талисмана Пола Гаскойна, прослезившимся после того, как ему показали жёлтую карточку: финальную игру он бы пропустил… если бы она вообще состоялась.
Как говорится, 22 мужика 90 минут носятся за мячом, а в конце концов всегда побеждают немцы.
Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в 1996 году пропустил решающий пенальти на ”Уэмбли”, и английские фанаты молятся, чтобы во вторник до этого не дошло.
”Для немецких болельщиков это одна большая шутка. Англия, как известно, совсем плоха в пенальти, — добавляет Дайкс. — Я только что видел заголовок, в котором говорилось, что Англия может обыграть Германию, если дело не дойдёт до пенальти. Так что, да, кажется, что на данный момент всё сводится именно к этому.
Если честно, я не думаю, что какая-либо из команд играет настолько хорошо. А значит, всё будет завязано на настрое. И в этом, я думаю, у немцев есть преимущество”.
Магия "Уэмбли"
Несмотря на связанные с COVID-19 ограничения, на стадионе будут присутствовать 40 000 человек, однако Дайкс говорит, что "Уэмбли" по-прежнему остаётся магическим местом и для английских, и для немецких болельщиков.
Есть ещё индивидуумы, в основном представители английской бульварной прессы, которые пытаются найти нездоровые связи между футбольным соперничеством и политическим прошлым двух стран, включая две мировые войны.
Но большинство видят в нём то, чем он является на самом деле: две футбольных державы, две талантливые команды и история, не похожая в международном футболе ни на одну другую.
”Мы, игроки, не слишком много думаем об истории. Главное — это то, что происходит здесь и сейчас. В чём сборная Германии хороша, какие её стороны мы можем использовать. Что мы можем сделать, чтобы помешать ей, — говорит игрок сборной Англии Джордан Хендерсон. — То, что мы делаем в игре, — вот куда уходит вся наша энергия. Мы не особо увлекаемся историей и тем, что происходило когда-то давно”.
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