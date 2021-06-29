Англия обыграла Германию в самом звездном матче 1/8 финала Евро-2020

У Стюарта Дайкса двойное гражданство, он переехал из Англии в Германию в 1987 году. Будучи поклонником футбола, работавшим в офисах двух клубов Бундеслиги, он видел это противостояние с обеих сторон.

Поскольку Германия — победитель чемпионата мира 2014 года — в последнее время выглядит сильнее своего давнего противника, английские болельщики, впрочем, как и немецкие, с нетерпением ожидают начала матча.

Во вторник, сойдясь за место в четвертьфинале Евро-2020 , страны впишут ещё одну главу в эту ставшую классической историю.

На 81-й минуте Томас Мюллер с двумя защитниками на плечах выскакивал один на один с Пикфордом, но пробил мимо ворот. Этот момент оказался судьбоносным для немецкой команды. Наказание последовало через 5 минут, и снова навес слева, и на этот раз Харри Кейн забил свой первый гол на турнире. Англия идет дальше и в 1/4 сыграет с победителем матча Швеция - Украина.

Начало второго тайма также прошло в равной борьбе, в которой обе команды предпочитали не обострять положение дел на поле. Однако на 75-й минуте Рахим Стерлинг после прострела Люка Шоу открыл счет.

В самой концовке первого тайма после обреза Томаса Мюллера Харри Кейн не сумел добраться до мяча на линии вратарской, чтобы открыть счет. По итогам первых 45 минут 0:0.

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник на 31-й минуте, когда форвард сборной Германии Тимо Вернер под острым углом выходил на ворота Пикфорда и не сумел переиграть вратаря.

На её счету победа в финале чемпионата мира над Западной Германией в 1966 году — это был последний раз, когда Англия выиграла крупный турнир.

Команда во главе с Дэвидом Бекхэмом, Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном одержала знаменитую победу над Германией со счётом 5:1 в квалификационном матче чемпионата мира 2001 года.

Однако не всё в этом противостоянии для Англии печально и безрадостно.

”Он изменил игру к лучшему, — говорил тогда Лэмпард о своём ”голе”, сообщает Sports Illustrated. — Так что я доволен. Внедрение системы автоматического определения голов — это положительный шаг для игры в целом”.

К чемпионату мира 2014 года ФИФА представила систему автоматического определения голов. К открытию чемпионата 2018 года была готова система видеофиксации VAR.

В Англии это вызвало множество возмущений, и руководству чемпионата пришлось принести свои извинения. Путь для технологий в спорте был открыт.

При счете 2:1 английский полузащитник уже успел обрадоваться, что сравнял счет, обыграв Мануэля Нойера , но, несмотря на то, что мяч совершенно точно отскочил от перекладины и ушёл за линию, судьи в тот день этого не увидели и гол не засчитали.

Игру всегда будут помнить за ”призрачный гол” Фрэнка Лэмпарда , благодаря которому в современных играх стали применять систему автоматического определения голов.

Тот матч в южноафриканском Блумфонтейне закончился победой Германии со счетом 4:1, но, независимо от результата, события того дня изменили футбол навсегда.

Болельщики сборной Англии точно хотели бы забыть тот матч, когда их команда в последний раз играла с Германией, — чемпионат мира 2010 года.

”Мне кажется, это самая важная игра и для них [Германии] тоже, — сказал он CNN. — Матч Германия-Англия выделяется среди всех остальных. С точки зрения футбола у Германии будут ещё крупные игры, но чтобы с такой историей и смыслом — нет. Англия — родина футбола, если хотите. "Уэмбли" — родной дом футбола. Так что это особенная игра для немцев. Но говоря это, я думаю, что большинство из них уверено, что они, как обычно, победят”.

В этой игре тоже был забит неоднозначный гол.

Игрок Англии Джефф Хёрст с подачи Алана Болла завладел мячом и, обыграв вратаря, пробил, попав в перекладину. Мяч отскочил вниз, и практически невозможно было сказать, пересёк ли он линию ворот.

Руки с обеих сторон взлетели вверх. Спустя несколько полных напряжения минут советский лайнсмен Тофик Бахрамов из Азербайджана сначала объявил, что гола не было, но затем, после консультации с судьёй, гол засчитал. Счёт стал 3:2, выиграла Англия в итоге со счётом 4:2.

Но, по правде говоря, подобных успехов было немного, и большая часть английских неудач в матчах против Германии была связана с пенальти.

И на чемпионате мира 1990 года, и на Евро-1996 Англия вылетела из полуфинала после поражений в серии пенальти.

Матч 1990 года также запомнился эмоциями английского талисмана Пола Гаскойна, прослезившимся после того, как ему показали жёлтую карточку: финальную игру он бы пропустил… если бы она вообще состоялась.

Как говорится, 22 мужика 90 минут носятся за мячом, а в конце концов всегда побеждают немцы.

Нынешний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в 1996 году пропустил решающий пенальти на ”Уэмбли”, и английские фанаты молятся, чтобы во вторник до этого не дошло.

”Для немецких болельщиков это одна большая шутка. Англия, как известно, совсем плоха в пенальти, — добавляет Дайкс. — Я только что видел заголовок, в котором говорилось, что Англия может обыграть Германию, если дело не дойдёт до пенальти. Так что, да, кажется, что на данный момент всё сводится именно к этому.

Если честно, я не думаю, что какая-либо из команд играет настолько хорошо. А значит, всё будет завязано на настрое. И в этом, я думаю, у немцев есть преимущество”.

Магия "Уэмбли"

Несмотря на связанные с COVID-19 ограничения, на стадионе будут присутствовать 40 000 человек, однако Дайкс говорит, что "Уэмбли" по-прежнему остаётся магическим местом и для английских, и для немецких болельщиков.

Есть ещё индивидуумы, в основном представители английской бульварной прессы, которые пытаются найти нездоровые связи между футбольным соперничеством и политическим прошлым двух стран, включая две мировые войны.

Но большинство видят в нём то, чем он является на самом деле: две футбольных державы, две талантливые команды и история, не похожая в международном футболе ни на одну другую.

”Мы, игроки, не слишком много думаем об истории. Главное — это то, что происходит здесь и сейчас. В чём сборная Германии хороша, какие её стороны мы можем использовать. Что мы можем сделать, чтобы помешать ей, — говорит игрок сборной Англии Джордан Хендерсон. — То, что мы делаем в игре, — вот куда уходит вся наша энергия. Мы не особо увлекаемся историей и тем, что происходило когда-то давно”.

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