Новости Эстонии
29.06.2021, 17:28

Дефицит учителей растет, школы ищут десятки преподавателей

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Фото автора Monstera: Pexels
За два месяца до начала учебного года в эстонских школах снова большое число учительских вакансий, что указывает на растущий дефицит преподавателей, пишет rus.err.ee.

Председатель правления Союза работников образования Реэмо Волтри пояснил ERR, что дефицит учителей усиливается. По его словам, сложности с поиском преподавателей испытывают даже элитные школы в Таллинне и Тарту, причем чаще всего не хватает учителей-предметников, особенно по естественным наукам.

"Молодых учителей надо заманивать и удерживать, лишь половина окончивших образование поступают на работу [в школу], а из поступивших на работу в течение четырех лет уходит половина", — добавил Волтри.

Он отметил, что главная причина дефицита — недостаточный прирост кадров, что связано с высокой ответственностью и нагрузкой при маленькой зарплате. По оценке Волтри, одобренная в прошлом году государственная бюджетная стратегия, согласно которой зарплаты учителей заморозили до 2024 года, послала четкий сигнал молодым людям, которые рассматривали возможность учительской карьеры.

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