Дефицит учителей растет, школы ищут десятки преподавателей

Председатель правления Союза работников образования Реэмо Волтри пояснил ERR, что дефицит учителей усиливается. По его словам, сложности с поиском преподавателей испытывают даже элитные школы в Таллинне и Тарту, причем чаще всего не хватает учителей-предметников, особенно по естественным наукам.

"Молодых учителей надо заманивать и удерживать, лишь половина окончивших образование поступают на работу [в школу], а из поступивших на работу в течение четырех лет уходит половина", — добавил Волтри.

Он отметил, что главная причина дефицита — недостаточный прирост кадров, что связано с высокой ответственностью и нагрузкой при маленькой зарплате. По оценке Волтри, одобренная в прошлом году государственная бюджетная стратегия, согласно которой зарплаты учителей заморозили до 2024 года, послала четкий сигнал молодым людям, которые рассматривали возможность учительской карьеры.