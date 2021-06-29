Сводка за сутки: мошенники применили необычную схему с возвратом денег

На Хийумаа 28 июня полиции сообщили, что две недели назад 32-летний мужчина выставил в одной групп Facebook объявление, что хочет приобрести две звуковые колонки. К нему обратился мужчина, представился сотрудником зарубежного предприятия и выслал счет за колонки. Покупатель оплатил счет, с ним связались через несколько дней и сказали, что возникла какая-то запутанная ситуация в банке и деньги вернут. После возвращения денег покупателя попросили снова заплатить за колонки на другой счет. После совершения второго перевода человек, назвавшийся представителем фирмы, не выходит на связь, а колонки покупателю не высланы. Предварительный ущерб 2680 евро.

Вчера было начато два уголовных делопроизводства о мошенничестве по схеме "звонок из банка".

В волости Рае пострадавшему позвонил мнимый работник банка, который под предлогом аннулирования подозрительной сделки попросил ввести ПИН-коды Smart-ID. Позже пострадавший обнаружил пропажу 4000 евро.

В Нарвское отделение полиции обратился 54-летний мужчина, которому также позвонили "из банка" и сообщили о сомнительных сделках, которые надо заблокировать. Под этим предлогом попросили ввести коды ПИН-коды Smart-ID. Позже пострадавший обнаружил пропажу также 4000 евро.

Веб-констебль Андеро Сепп напоминает, что в случае заключения сделок купли-продажи надо быть внимательными и всегда все перепроверять.

"Легенда с возвращением денег на счет уже должна вызвать сомнение. Перевод проходит или не проходит. Когда продавец просит перевести деньги на другой счет, лучше отказаться от сделки. До заключения сделки проверьте через Google имя продавца или название фирмы, контактные данные и другую информацию, соответствует ли это преподнесенной вам информации. Коды от Smart-ID или mobiil-ID вводите только тогда, когда вы сами лично инициируете платеж. Когда вам присылают какую-то ссылку, проверьте ряд URL-адреса, находитесь ли вы на настоящем сайте. И если вам звонит "банк", просит по какой-либо причине коды Smart-ID или mobiil-ID, просто закончите разговор", – советует Сепп.