Скончалась 90-летняя женщина, которую вчера сбила машина в Харьюмаа

В понедельник в 12:30 произошло ДТП на 29 километре шоссе Таллинн-Палдиски в волости Ляэне-Харью. Согласно первоначальным данным, 90-летняя женщина переходила дорогу и ее сбил автомобиль Mitsubishi, которым управляла 61-летняя женщина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где она скончалась во вторник от полученных травм.

В месте инцидента максимальная разрешенная скорость составляла 70 км/ч. Водитель была трезвой и имела права соответствующей категории.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс сказал, что точные обстоятельства ДТП выяснит следствие, но, по первоначальным данным, в момент ДТП пожилая женщина находилась на проезжей части. На данном отрезке дороги максимально разрешенная скорость – 70 км/ч.

"На загородных дорогах в случае отсутствия рядом пешеходной дорожки пешеходы должны идти по левой обочине и при переходе проезжей части заранее убедиться, что пересекать дорогу безопасно. За городом скорость выше и, соответственно, тормозной путь длиннее. Поэтому при переходе дороги надо полностью убедиться, что вы успеете безопасно перейти дорогу. При возможности следует использовать выделенное место перехода дороги", – сказал Лаатс.

В этом году с участием пешеходов произошло 114 ДТП, погибло шесть человек, пострадало 110 человек.