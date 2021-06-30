ВИДЕО | Танель Кийк согласен сделать тестирование пассажиров на границе Эстонии обязательным

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк отметил в интервью Delfi, что он согласен с идеей о том, что требуется обязательное тестирование лиц, прибывающих из стран с повышенным эпидемическим риском.

Для того, чтобы это было согласовано с законодательством, министр юстиции представит в этот четверг правительству анализ, на основании которого можно будет делать дальнейшие шаги в части тестирования прибывающих в Эстонию лиц и требований к сертификатам вакцинации.

Вместе с тем Кийк подчеркнул, что всё это нужно делать параллельно с увеличением числа вакцинированных.

"Лишь только тестированием и мерами контроля на границе положить конец эпидемии невозможно", — сказал министр.

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