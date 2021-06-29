Таллиннский "Бермудский треугольник" доставляет полиции все больше хлопот. Хозяева заведений вынуждены принять тяжелое решение

Если в 2019 году полиция в период с 1 мая по 28 июня выезжала по вызовам в творческий городок Теллискиви четыре раза, годом позже — шесть раз, то в этом году уже 33. При этом число случаев насилия возросло с 2 в 2020 году до 13. Причем в трех случаях пришлось возбуждать уголовные дела о нанесении телесных повреждений.