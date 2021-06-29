ЧЕ по футболу
29.06.2021, 15:14

Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание перед матчем Евро-2020

 
Эдуард Соболь по время интервью
Эдуард Соболь по время интервью
Фото: скриншот из видео
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщил украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

”У Соболя перед Евро были серьёзные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причём не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы всё нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать”, — цитирует Цыганыка ”Обозреватель” со ссылкой на ”Цыганык Live”.

Эдуарду Соболю 26 лет, права на него долгое время принадлежали донецкому "Шахтеру", но последние два сезона игрок выступает за "Брюгге" (Бельгия), в составе которого провел 56 матчей и забил 2 мяча. За сборную Украины дебютировал в 2016 году.

Сегодня, 29 июня, сборной Украины предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе ”Хэмпден Парк” в Глазго (Шотландия). Начало матча в 22.00 по таллиннскому времени.

Оставить комментарий Читать комментарии