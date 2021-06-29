Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание перед матчем Евро-2020
”У Соболя перед Евро были серьёзные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причём не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы всё нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать”, — цитирует Цыганыка ”Обозреватель” со ссылкой на ”Цыганык Live”.
Эдуарду Соболю 26 лет, права на него долгое время принадлежали донецкому "Шахтеру", но последние два сезона игрок выступает за "Брюгге" (Бельгия), в составе которого провел 56 матчей и забил 2 мяча. За сборную Украины дебютировал в 2016 году.
Сегодня, 29 июня, сборной Украины предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Матч пройдёт на стадионе ”Хэмпден Парк” в Глазго (Шотландия). Начало матча в 22.00 по таллиннскому времени.