Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание перед матчем Евро-2020

”У Соболя перед Евро были серьёзные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причём не один раз. Ему было плохо. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы всё нормально. Не исключаю, что Соболь может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать”, — цитирует Цыганыка ”Обозреватель” со ссылкой на ”Цыганык Live”.