Самый высокий отель Эстонии потерпел из-за коронавируса колоссальные убытки

Если еще в 2019 году оборот Swissotel составил 11,2 млн евро (а годом ранее и того больше), то в 2020 году он упал до 3,3 млн. До этого прибыль варьировалась между 300 000 и 400 000 евро, но в год эпидемии коронавируса она превратилась в 2,43 млн евро.

Уставной капитал эстонской компании вышел в минус и материнское предприятие было вынуждено прийти на помощь, инвестировав в марте 2021 года дополнительно 747 000 евро. Кроме того, был предоставлен кредит в размере 1,6 млн евро. Количество сотрудников в прошлом году уменьшилось с 173 до 137 человек.

Что станет со Swissotel Estonia OÜ 2021 году, руководство прогнозировать не берется, поскольку многое зависит от ограничений в Эстонии и во всем мире.