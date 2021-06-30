В Таллинне садист разбрасывает на игровой площадке мясо с иголками. Одна собака уже погибла

Случившееся сделала достоянием общественности женщина по имени Трийн, которая часто гуляет в тех краях с собакой и нередко встречала мужчину и его собаку породы самоед.

"Собака была очень дружелюбная, всегда снежно-белая, было видно, что за ней очень хорошо ухаживают", — сказала женщина.

Как-то раз Трийн увидела мужчину сидящим в одиночестве на скамейке и, спросив про собаку, получила печальный ответ — мужчина показал пальцем на небо. Пожилой господин пояснил, что на игровой площадке собаке попался кусок мяса, который был утыкан иголками. Хотя животное чувствовало себя вечером здоровым, утром оно уже лежало в луже крови мертвым.

По словам Трийн, и другие владельцы собак находили затем подобные куски мяса. Можно сделать вывод, что убийца собак делал свое черное дело систематически и продуманно.

"К сожалению, я не знаю ни имени этого пожилого мужчины, ни где его искать. В тот момент я была настолько шокирована, что не смогла еще что-то спросить. Ужасно жаль", — рассказала

Трийн и призвала всех владельцев собак: лучше перестраховываться и тщательно следить за всем, что собака пытается взять в рот.

Женщина также считает, что горуправе не помешало бы установить на игровых площадках камеры наблюдения, которые бы могли фиксировать происходящее.