ЗА РУЛЕМ НЕ ЧИТАЮ | Опасное ”состояние телефонного опьянения” растет не только среди водителей, но и среди велосипедистов

Проведенный на нашем портале онлайн-опрос в мае этого года, показал, что 67% респондентов считают использование телефона во время движения одной из самых серьезных опасностей в дорожном движении. По данным опроса, с годами количество респондентов, попавших в опасную ситуацию на дороге в качестве пассажира из-за того, что водитель использовал телефон во время вождения, данный показатель увеличился до 11%.

Почти каждый четвертый респондент (38 %) признал, что использовали телефон за рулем в течение последних шести месяцев — в основном, чтобы читать сообщения или электронную почту, снимать фото и видео, а также пользоваться соцсетями.

Начальник полиции призывает к порядку



Ханнес Кулламяэ, начальник центра дорожного надзора, рассказал Delfi, что полиция все больше и больше замечает на дорогах, как водители отвлекаются от вождения.

”Большинство из нас уже знает, что во время вождения автомобиля говорить по телефону нельзя, однако такой же принцип применяется и при вождении велосипеда и других транспортных средств. Даже если вы управляете транспортным средством такими как самокаты, велосипеды и т. д., вы все равно являетесь водителем и должны сосредотачиваться только на том, что происходит во время движения. Также слишком часто мы видим, как велосипедисты и водители самокатов едут по пешеходному переходу на высокой скорости и пристально смотрят в телефон, не убедившись в безопасности” — прокомментировал Кулламяэ.

Кулламяэ призвал общество больше осознать проблему телефонной зависимости и также призывать к этому своих близких.

”Вождение в состоянии ”телефонного опьянения” на дорогах не менее опасно, чем вождение в нетрезвом состоянии и, конечно же, пьяного друга мы не пустим за руль. Согласно тому же принципу, прохожие должны реагировать, если водитель поднимает трубку во время вождения”.

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