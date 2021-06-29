Американский генерал: Эстония — наш ключевой партнер в регионе

”Эстония — наш ключевой партнер в этом регионе, она играет важную роль в сфере обороны, говорим ли мы о поддержании боевой подготовки, миссии воздушной полиции НАТО или защите киберпространства, — отметил командуюший Командования специальными операциями СШАгенерал Ричард Д. Кларк. — Сотрудничество с Эстонией бесценно, оно расширяет возможности для совместных действий, благодаря чему Европа становится безопаснее”.

В период своего визита американские генералы встретились с министром обороны Эстонии Калле Лаанетом, а также посетили Генеральный штаб Сил обороны, где побеседовали с командующими силами и Кайтселийтом генерал-лейтенантом Мартином Херемом и бригадным генералом Рихо Юхтеги.

”Бойцам американского и эстонского спецназов удобно сотрудничать друг с другом, поскольку мы разделяем одни и те же ценности и похожие принципы. Мы намерены продолжить обучать наших специалистов по американской системе”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Также американские генералы посетили командование Сил специальных операций (ССО), где ознакомился со снаряжением эстонского спецназа и обсудили сотрудничество с командующим ССО подполковником Маргусом Куули.

Спецназ Эстонии и США сотрудничает в нескольких областях, в том числе касаясь вопросов подготовки специалистов, двухстороннего обмена информацией, а также предоставления американской стороной курсов и снаряжения.