Главный редактор российского портала: сборные СССР/России в финальных турнирах Евро/ЧМ, пропустив первыми, ни разу не побеждали

"С прискорбием и завистью я смотрю на матчи плей-офф этого Евро. Основной вопрос в моей голове: да что с нами не так-то. Нет, я даже не про природную кривоногость. Я про такую субстанцию, как духЪ. Для абсолютно любой, самой средней, самой примитивной, самой непритязательной команды пропущенный гол — это, конечно, несчастье, но не трагедия. Голы, как это не смешно звучит, отыгрываются. Как это не страшно писать, отыгрываются даже ДВА гола (про три написать мне не позволили дрожащие пальцы). А теперь вдумайтесь в статистику. За всё время участия сборных СССР/России в финальных турнирах Евро/ЧМ наши, пропустив первыми, ни разу не побеждали (в основное время).