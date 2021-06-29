Новости Эстонии
29.06.2021, 14:30

Неожиданно: экс-работники Estonian Air отказались от иска к Nordica и получат компенсацию

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Foto: Toomas Volmer
Бывшие сотрудники Estonian Air подписали соглашение с с предприятием Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившегося пять лет судебного разбирательства с Nordica.

Согласно сегодняшнему постановлению Государственного суда, судебное разбирательство между бывшими сотрудниками Estonian Air и компанией Nordica прекращено, а предыдущие судебные решения аннулированы.

По словам присяжного адвоката Калле-Каспара Сеппера, представлявшего интересы бывших работников Estonian Air, Государственный суд удовлетворил ходатайство о прекращении иска, чем завершило давний спор о том, является ли Estonian Air законным приемником Nordica и должна ли брать на себя ее долговые обязательства (в данном случае не выплаченные работникам выплаты).

”Рынок авиационного персонала в Эстонии крайне ограничен, и любые длительные трения между работодателями и работниками вредят обоим сторонам. В связи с этим мы решили прекратить судебный процесс, чтобы можно было заключить соглашение с Nordic Crew Management”, — пояснил Сеппер.

Размер компенсаций, которые будут выплачены бывшим работникам Estonian Air в результате соглашения, не разглашается.

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