Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь. По данным СМИ, из-за санкций

"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", — сообщил РБК представитель группы "Волга-Днепр", отказавшись уточнить причины.

21 июня 2021 года Евросоюз, США, Канада и Британия ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В санкционный список был включен провайдер аэронавигационных услуг "Белаэронавигация", которую считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.

"Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах, напоминает издание.

Как пишет "Авиатранспортное обозрение" (АТО), основные операционные компании группы зарегистрированы в России. Помимо этого Volga-Dnepr Logistics B.V. владеет зарубежными компаниями, расположенными в Европе, Америке и Китае.

На прошлой неделе управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с "Белаэронавигацией", пишет РБК, ссылаясь на копию письма. Его подлинность подтвердили изданию источники в двух российских авиакомпаниях.

При этом российские пассажирские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Минск и использовать воздушное пространство Беларуси для транзитных полетов.

Закрытое небо над Беларусью

23 мая оппозиционный журналист, сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.