Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь. По данным СМИ, из-за санкций(5)
"Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии", — сообщил РБК представитель группы "Волга-Днепр", отказавшись уточнить причины.
21 июня 2021 года Евросоюз, США, Канада и Британия ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
В санкционный список был включен провайдер аэронавигационных услуг "Белаэронавигация", которую считают причастной к посадке самолета Ryanair в Минске.
"Волга-Днепр" следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал РБК источник, близкий к группе. Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах, напоминает издание.
Как пишет "Авиатранспортное обозрение" (АТО), основные операционные компании группы зарегистрированы в России. Помимо этого Volga-Dnepr Logistics B.V. владеет зарубежными компаниями, расположенными в Европе, Америке и Китае.
На прошлой неделе управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, включая российские, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с "Белаэронавигацией", пишет РБК, ссылаясь на копию письма. Его подлинность подтвердили изданию источники в двух российских авиакомпаниях.
При этом российские пассажирские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Минск и использовать воздушное пространство Беларуси для транзитных полетов.
Закрытое небо над Беларусью
23 мая оппозиционный журналист, сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.
В Беларуси их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, вменяя им преступления, якобы связанные с массовыми протестами, которые проходили в стране после президентских выборов в 2020 году — их победителем был объявлен Александр Лукашенко.
Сразу после инцидента 23 мая многие европейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной, а некоторые из них самостоятельно закрыли свое воздушное пространство для белорусской компании "Белавиа".
Эти действия поддержало и Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).
4 июня Европейский союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.
Евросоюз, США, Канада и Британия ввели новые санкции против Беларуси. Санкции Евросоюза затронули ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.
Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на свои финансовые рынки, запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.
Также ЕС, США, Канада и Британия расширили санкции против белорусских чиновников и силовиков.