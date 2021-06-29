Дидье Дешам о вылете сборной Франции: мы проявили слабость, что для нас непривычно

”Мы сделали всё, что нам было нужно, чтобы повести со счётом 3:1, а затем мы показали слабость, что для нас непривычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Килиан Мбаппе невероятно грустен, как и все игроки”, — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.