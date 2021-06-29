Заправки Neste перешли на зеленую электроэнергию

Приобретенные у Eesti Energia 7 552 МВт-ч возобновляемой электроэнергии покрывают потребности предприятия до конца 2022 года. Возврата к использованию традиционной электроэнергии быть не может, и поэтому с 2023 года концерн Neste полностью перейдет 100% возобновляемую электроэнергию.

”На использование возобновляемой электроэнергии перешли все 60 заправочных станций Neste Eesti, а также офис компании. В настоящее время невозможно подключение к возобновляемой электроэнергии лишь топливного терминала порта Мууга, и мы продолжим потреблять там обычное электричество до тех пор, пока в Мууга не откроются новые возможности”, — рассказал генеральный директор Neste Eesti Деннис Антамо.

По словам генерального директора Neste Eesti Денниса Антамо, использование возобновляемой электроэнергии сопоставимо с переработкой отходов вместо их захоронения. ”Все мы хотим, чтобы окружающая среда оставалась чистой. Важен каждый шаг к этой цели, и цифры демонстрируют, что полезны даже небольшие подвижки. Например, количество возобновляемой электроэнергии, потребляемой за год офисом Neste Eesti и 60 нашими заправочными станциями, сопоставимо с эффектом переработки содержимого 130 мусоровозов”, — сказал Антамо.

Руководитель эстонского рынка Eesti Energia Даяна Тийтсаар довольна тем, что все больше крупных потребителей выбирают возобновляемые источники электроэнергии: ”Чистая среда — наша общая цель. Мы работаем с клиентами, чтобы создать более чистый, гибкий и устойчивый мир энергии. Neste Eesti — ответственная компания, которая своей последовательной деятельностью показывает пример многим крупным предприятиям. Мы рады видеть, что сегодня сделан большой шаг к более экологичному будущему”.