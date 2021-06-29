Заправки Neste перешли на зеленую электроэнергию(3)
Приобретенные у Eesti Energia 7 552 МВт-ч возобновляемой электроэнергии покрывают потребности предприятия до конца 2022 года. Возврата к использованию традиционной электроэнергии быть не может, и поэтому с 2023 года концерн Neste полностью перейдет 100% возобновляемую электроэнергию.
”На использование возобновляемой электроэнергии перешли все 60 заправочных станций Neste Eesti, а также офис компании. В настоящее время невозможно подключение к возобновляемой электроэнергии лишь топливного терминала порта Мууга, и мы продолжим потреблять там обычное электричество до тех пор, пока в Мууга не откроются новые возможности”, — рассказал генеральный директор Neste Eesti Деннис Антамо.
По словам генерального директора Neste Eesti Денниса Антамо, использование возобновляемой электроэнергии сопоставимо с переработкой отходов вместо их захоронения. ”Все мы хотим, чтобы окружающая среда оставалась чистой. Важен каждый шаг к этой цели, и цифры демонстрируют, что полезны даже небольшие подвижки. Например, количество возобновляемой электроэнергии, потребляемой за год офисом Neste Eesti и 60 нашими заправочными станциями, сопоставимо с эффектом переработки содержимого 130 мусоровозов”, — сказал Антамо.
Руководитель эстонского рынка Eesti Energia Даяна Тийтсаар довольна тем, что все больше крупных потребителей выбирают возобновляемые источники электроэнергии: ”Чистая среда — наша общая цель. Мы работаем с клиентами, чтобы создать более чистый, гибкий и устойчивый мир энергии. Neste Eesti — ответственная компания, которая своей последовательной деятельностью показывает пример многим крупным предприятиям. Мы рады видеть, что сегодня сделан большой шаг к более экологичному будущему”.
По словам Тийтсаар, выбор зеленой энергии — самый простой шаг к экологичному образу жизни. ”Клиент, выбравший зеленый пакет Eesti Energia, может быть уверен в том, что потребляемая им электроэнергия производится из возобновляемых источников, таких как ветер, солнце или вода. На внутреннем рынке у Eesti Energia уже более 50 000 клиентов, сделавших такой выбор, и с каждым днем их становится все больше. В 2020 году 40% производимой Eesti Energia электроэнергии было получено именно из возобновляемых источников, в основном при помощи ветра”, — сказала Тийтсаар.
Электроэнергия, как и возобновляемая энергия, является рыночным товаром. В Европейском союзе создана система сертификатов происхождения электроэнергии, позволяющая осуществлять трансграничную торговлю возобновляемой энергией и информировать потребителей о происхождении произведенной электроэнергии. Сертификат происхождения на закупленную возобновляемую энергию получила и компания Neste Eesti.