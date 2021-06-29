Главный инсайдер российского футбола: "Вероятность отставки Черчесова реальна. РФС ждет реакции Путина"

”Совсем скоро состоится внеочередной исполком РФС. Там пойдет речь о работе и дальнейшей судьбе Станислава Черчесова. Ранее тренер сборной России должен был выступить на техническом комитете РФС, который неожиданно был перенесен. Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней прямой линией Владимира Путина. На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро.

Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера сборной. Она не мертворожденная и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола. Насколько мне известно, некоторые члены исполкома дадут весьма категоричную оценку выступлению России на Евро — и конкретно работе Черчесова. Это заседание может стать решающим для тренера.

Оцениваю вероятность отставки Черчесова как реальную. Полемика на этот счет в РФС есть, но еще раз повторим: история точно на повестке дня, а разнообразные консультации ведутся. Главное на сегодня сомнение — кто должен стать преемником Черчесова в сборной России. Ясности на этот счет пока нет”, — написал Арустамян в телеграм-канале.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.