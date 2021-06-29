ЧЕ по футболу
29.06.2021, 12:10

Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать

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Yann Sommer (nr 1) tõrjus Kylian Mbappe penalti ja viis Šveitsi veerandfinaali.
Yann Sommer (nr 1) tõrjus Kylian Mbappe penalti ja viis Šveitsi veerandfinaali.
Foto: DANIEL MIHAILESCU, AFP/Scanpix
После неудачного старта на Евро-2020 (ничья и поражение) главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович написал откровенно письмо болельщикам, передает sports.ru. Вчера его команда обыграла Францию в 1/8 финала.

Мы хотели подарить вам волшебную ночь, чтобы вы гордились нами и нашей Швейцарией. После многих невзгод из-за длительного периода пандемии мы хотели порадовать вас победой над Италией. Мы так долго готовились к матчу — возможно, даже чересчур.

И в итоге оставили только разочарование. Разочарование для вас, для нас и для четырех тысяч швейцарцев, поддержавших команду в Риме.

Мы очень сожалеем об этом.

Команда живет вместе с 26 мая: футбольное поле — отель — столовая — спальня. Все игроки объединены одной целью — побеждать ради вас, ради страны. Обыграть другие сборные. Быть лучшими. Каждую минуту и секунду.

Вы много обсуждаете нашу сборную, читаете о ее проблемах и обсуждаете их. Как тренер, я вместе с игроками нахожусь под особым наблюдением. Мы не всегда делаем то, чего вы ожидаете от нас. Но мы всегда стараемся соответствовать вашим требованиям. К сожалению, это не всегда удается.

Мы похожи на большую семью. Бывают конфликты, кто-то может оступиться, но мы вместе решаем проблемы, обнимаем друг друга и продолжаем двигаться дальше.

Могу заверить, что к каждой игре мы готовимся скрупулезно, усердно и целенаправленно. Завтра будет новый день.

В матче с Италией мне не удалось так настроить сборную, чтобы мы победили. Но в матче с Турцией у нас есть еще один шанс выйти в плей-офф. В решающей игре мы должны не только сыграть правильно тактически, но и следовать нашим ценностям и добродетелям: солидарности, самоидентификации, радости, уважению. Мы сделаем это.

Ян Зоммер вернулся к нам вчера — он стал отцом дочери Найлы. Это чудесный момент для всей команды.

Помните: у футболистов и тренеров тоже есть чувства, страхи и радости. Как и все, мы тоже уязвимы.

Вот почему нам нужна вся ваша поддержка перед решающей игрой. Нужна ваша солидарность. Ваш позитив.

Мы сделаем все возможное, чтобы в воскресенье вечером мы были счастливы вместе. Чтобы гордились вместе нашей сборной и нашей Швейцарией.

С уважением,

ваш Владимир Петкович

Перевод портала sports.ru.

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