Тренер Швейцарии после плохого старта на Евро написал открытое письмо стране. Это стоит прочитать

Мы хотели подарить вам волшебную ночь, чтобы вы гордились нами и нашей Швейцарией. После многих невзгод из-за длительного периода пандемии мы хотели порадовать вас победой над Италией. Мы так долго готовились к матчу — возможно, даже чересчур.

И в итоге оставили только разочарование. Разочарование для вас, для нас и для четырех тысяч швейцарцев, поддержавших команду в Риме.

Мы очень сожалеем об этом.

Команда живет вместе с 26 мая: футбольное поле — отель — столовая — спальня. Все игроки объединены одной целью — побеждать ради вас, ради страны. Обыграть другие сборные. Быть лучшими. Каждую минуту и секунду.

Вы много обсуждаете нашу сборную, читаете о ее проблемах и обсуждаете их. Как тренер, я вместе с игроками нахожусь под особым наблюдением. Мы не всегда делаем то, чего вы ожидаете от нас. Но мы всегда стараемся соответствовать вашим требованиям. К сожалению, это не всегда удается.

Мы похожи на большую семью. Бывают конфликты, кто-то может оступиться, но мы вместе решаем проблемы, обнимаем друг друга и продолжаем двигаться дальше.

Могу заверить, что к каждой игре мы готовимся скрупулезно, усердно и целенаправленно. Завтра будет новый день.

В матче с Италией мне не удалось так настроить сборную, чтобы мы победили. Но в матче с Турцией у нас есть еще один шанс выйти в плей-офф. В решающей игре мы должны не только сыграть правильно тактически, но и следовать нашим ценностям и добродетелям: солидарности, самоидентификации, радости, уважению. Мы сделаем это.

Ян Зоммер вернулся к нам вчера — он стал отцом дочери Найлы. Это чудесный момент для всей команды.

Помните: у футболистов и тренеров тоже есть чувства, страхи и радости. Как и все, мы тоже уязвимы.

Вот почему нам нужна вся ваша поддержка перед решающей игрой. Нужна ваша солидарность. Ваш позитив.

Мы сделаем все возможное, чтобы в воскресенье вечером мы были счастливы вместе. Чтобы гордились вместе нашей сборной и нашей Швейцарией.

С уважением,

ваш Владимир Петкович