29.06.2021, 13:30
Смешивать вакцины не только можно, но и полезно(3)
Foto: Argo Ingver
Как выяснили исследователи из Оксфордского университета, применение двух разных вакцин для первой и второй прививки обеспечивает надежную защиту от Covid-19, пишет BBC.
В ходе экспериментов добровольцы получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели, и в результате оказалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca.
Некоторые страны уже используют комбинации вакцин, так Испания и Германия предлагают вторую дозу вакцины Pfizer или м-РНК-вакцину от Moderna молодым людям, получившим ранее укол AstraZeneca.
Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, его результаты не должны подрывать доверия к системе вакцинации одним и тем же препаратом.