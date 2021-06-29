29.06.2021, 11:50
Tallink сдал два парома в аренду на средиземноморские маршруты(1)
Foto: Vallo Kruuser
Эстонская судоходная компания Tallink сдала свои паромы Victoria I и Romantika до осени в аренду марокканскому предприятию Tanger MED Port Authority.
Суда будут курсировать на летних маршрутах из Марокко во Францию и Италию, передает rus.err.ee.
Victoria I покинул Эстонию 28 июня, а Romantika отправится следом 5 июля. Ранее Victoria I курсировал на маршруте Таллинн-Стокгольм, а Romantika — Стокгольм-Рига.
Суда отправились в порт Танжер на севере Марокко и вернутся в Таллинн в октябре.
Последний раз паромы эстонской компании фрахтовались для работы в Средиземном море десять лет назад на короткие периоды.
"Поскольку договор фрахта краткосрочный — на сто дней, то у наших команд и судов будет на сто дней работа, которой в противном случае у них бы не было", — прокомментировал соглашение председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.