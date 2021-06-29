Сегодня Украина играет в 1/8 финала Евро. Есть ли у нее вообще шансы?

Ответ на вопрос из заголовка: да! И начать стоит с того, что Украине невероятно повезло с раскладом. Третье место в группе С оказалось лучшим вариантом для плей-офф. Ведь вторая команда попала на Италию, а первая — на непростую Чехию, которая уже вынесла Нидерланды. Украина же вышла на Швецию, которая набрала 7 очков на групповом этапе.

Шведы — тоже непростой соперник, но давайте включим математику. Согласно букмекерским раскладам шансы Украины на победу — 44%. И это очень много, учитывая, что по предматчевым раскладам потолок команды Шевченко — первый раунд плей-офф. Но на деле она может запрыгнуть гораздо дальше.

Как Украина смотрелась на групповом этапе?

Противоречиво.

Плюс: Андрей Шевченко ставит атакующий футбол (привет Станиславу Черчесову и его бесконечным забросам на Дзюбу). Даже в непростые моменты Украина комбинирует и как минимум пытается играть интересно. Так что матчи весело смотреть в любом случае. А нестандартные ходы в атаке делают Украину непредсказуемой для соперника. Кстати, по продвинутой статистике (xG) у команды Шевченко седьмой атакующий показатель на Евро. Сказался матч против Македонии, но все равно такой подход и такой результат достойны уважения.

Минус: нестабильность. Украина все же проиграла два матча из трех и главное — в этих играх соперники действительно были сильнее. Команда заскочила в плей-офф благодаря везению, лишь по дополнительным показателям опередив Финляндию в рейтинге сборных, занявших третьи места.

Кто лидер сборной Украины?