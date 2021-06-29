"Будет слишком несправедливо, если удача отвернется от всех участников группы смерти": блогер RusDelfi делает прогноз на игру Германии и Англии

В этом году я очень ругаю игру немцев, и это факт. Сегодня ночью, после вылета французов с Евро-2020, я поняла, что слишком уж хорошо прогнозирую будущее сборных. Так было со сборной Португалии, то же самое случилось и с французами. Я говорила, что если не будет той игры, что была на чемпионате мира в России, то французы поедут домой. Так как Мбаппе был на ЧМ 2018 главным героем, так и тут, не показав своей игры, именно он стал антигероем, отправившим Францию домой. Но не будем о грустном, поплакали и хватит.

Сегодня в 19.00 нас ожидает очередной ”мега матч” со сборными Англии и Германии. Чего же нам стоит ожидать и кто скорее всего одержит вверх?

Сборная Англии, на мой взгляд, не показала еще своего истинного потенциала и сможет оказать немцам должное сопротивление. Англичан очень много ругают за невнятную игру на этом Евро, однако из группы они вышли без особых проблем. Единственным препятствием стала сборная Шотландии, с которой они сыграли вничью. И этот промах англичан их — единственная ошибка на групповом этапе. Состав Английской команды не самый опытный, но не стоит забывать их замечательную игру в России три года назад. Можно сказать уверенно, англичане готовы дать бой и показать немцам, что их футбол лучше.

Чем же ответят англичанам немцы? На самом деле, очень тяжело сказать, что именно придумает Лев на игру, чтобы домой отправить английскую сборную.

В своей прошлой статье я много ругала немцев, говорила, что им необходимо разобраться в себе и решить свои психологические проблемы.

Хочу отметить, что немцы — это единственная команда из группы смерти, которой я не предлагала собирать чемоданы. Немцы могут проиграть, но могут и победить. Хочется верить, что всё, что они делали в группе для того, чтобы сыграть в ⅛ , не превратится в пыль. Для этого, кроме психологии, нужна и вера команды в то, что даже при счёте 3:1 можно спасти игру и победить, как это сделали швейцарцы.