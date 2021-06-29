Евгений Рывкин: наша главная задача на данный момент – отбор кандидатов в сборную

Расскажите о подготовке национальной сборной к домашнему чемпионату мира, довольны ли вы процессом?

Нужно понимать специфику футзала в Литве. Чемпионат давно завершён, и сейчас наша главная задача - поддержать форму ребят, которые сконцентрировались на игре в футзал. Обычно как было: зимой ребята играли в футзал, летом - в футбол. Сейчас как раз тот период, когда официальных соревнований нет, и мы пытаемся держать ребят в тонусе. Чемпионат мира уже в сентябре, и мы внимательно отслеживаем всех кандидатов на попадание в окончательный состав. На сегодняшний день это ещё не национальная команда, пока мы проводим тщательную селекцию. Полноценный тренировочный процесс начнётся с августа. Кроме того, уже с национальной сборной мы планируем принять участие в нескольких турнирах. Конечно, в условиях пандемии это очень трудно, но мы пытаемся сделать все, исходя из наших возможностей. Готовимся так, чтобы достойно представить Литву на домашнем чемпионате мира.

Получается, что организовывать спарринги в летнее время очень сложно?

Да, это очень трудно. В нынешнее время все пытаются помогать друг другу, поэтому большое спасибо Балтийской Футзальной Лиге, что пригласили сыграть два контрольных матча в Эстонии. Мы на протяжении длительного времени просматриваем всех ребят, поэтому важно дать им сыграть. Подчеркиваю, что это пока не национальная сборная, но, возможно, где-то находится талантливый парень, который быстро прогрессирует в футзале, и мы привлечём его к дальнейшей подготовке. Мы стараемся максимально использовать ресурс, который есть в нашем распоряжении. Большая тонкость заключается в том, что игрок должен полностью сконцентрироваться на футзале, не совмещая его с футболом. Кроме того, у нас непрофессиональные футболисты, все парни имеют постоянную работу, и им приходится находить время на футзальную подготовку.

Будет ли важен результат в двух предстоящих матчах, или же во главе угла стоит исключительно просмотр кандидатов в национальную команду?

Как я уже сказал, пока это не национальная сборная, поэтому результат, игровые схемы и прочие детали отходят на второй план. Самое главное для нас - селекция и поддержание ребят в игровом тонусе, чтобы они имели возможность тренироваться и играть в межсезонье. А когда начнутся сборы национальной команды, мы будем больше уделять внимание тактике и прочим важным аспектам подготовки к чемпионату мира.