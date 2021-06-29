Город спорит с Департаментом здоровья — можно ли купаться на популярнейшем пляже Таллинна?

"Рекомендация Департамента здоровья основана на результатах долгосрочных исследований, и в последние годы иногда результаты анализов не соответствовали нормам. В этом году управа Пыхья-Таллинна каждую неделю заказывает анализ воды и сообщает об их результатах посетителям пляжа. В этом сезоне результаты были хорошие", — ответила на запрос RusDelfi пресс-секретарь управы Виолетта Ланман.

На официальном сайте, где публикуют результаты анализов, написано: "долгосрочная оценка воды — плохая". Данный показатель — результат анализов за последние четыре года. То есть, если в один год результат был хорошим, а в другой плохим — то будет вычисляться среднее значение. "Если качество воды для купания классифицируется как ”плохое”, это означает, что вода для купания либо испытала однократное превышение микробиологических параметров в предыдущие годы, либо что количество микробиологических показателей было выше среднего в нескольких пробах каждый год", — уточнил RusDelfi у Департамента здоровья.

Учитывая, что в пик сезона на пляже могут купаться 8000-10000 человек, то заболевания желудочно-кишечного тракта могут получить 80-500 человек, а заболевания дыхательных путей — 24-190 человек", — передали чиновники из департамента.

Согласно показателям прошлого года, желудочно-кишечный тракт мог заболеть у одного человека из каждых 20 купающихся на Штромке. Вероятность болезни дыхательных путей чуть ниже, 1 случай на каждых 50 купающихся.

"Вода на пляже полна опасных бактерий, ее уровень загрязнения растет из года в год. В воде было выявление повышенное содержание как энтерококков, так и Escherichia coli (кишечной палочки).

Штромка — популярный пляж среди жителей Пыхья-Таллинна . Ежедневно там отдыхают тысячи таллиннцев. Особенно много людей в жаркую погоду — солнечных дней в последнее время было достаточно. В разгар Ивановых дней Департамент здоровья неожиданно сообщил: купаться на пляже опасно, немедленно прекратите заходить в воду залива.

Управа отправила документ с отчетом о краткосрочных анализах воды на пляже за 21 июня, где показатели энтерококков и кишечной палочки в норме. Показатель наличия кишечной палочки в 100 мл воды — равен 5 при норме в 1000. Энтерококков — 0.

"Рекомендация Департамента здоровья ”не купаться” означает, что до того, как зайти в воду, желательно ознакомиться с информацией о данном месте купания, которую в согласованном с Департаментом здоровья виде управа разместила на инфостендах. По оценке Департамента здоровья, не рекомендуется купаться прежде всего людям со слабым здоровьем и иммунной системой, а также людям с открытыми ранами и детям. Также стоит избегать ныряний и при возможности после купания надо сполоснуться и переодеться. Для этого на Штромке есть душ. Качество воды для купания на Штромке вновь оценят в конце сезона 2021 года", — продолжает пресс-служба управы.

"В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть большие осадки могут повлиять на качество воды. Речь идет о закрытом заливе, а значит, и водообмен здесь медленнее, чем на других пляжах. Уровень воды периодически меняется, и при низком уровне воды водообмен очень медленный, отчего повышается концентрация содержания кишечных энтерококков и кишечной палочки. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив. Более частый анализ проб воды поможет понять, по какой причине время от времени показатели увеличиваются", — заверила Ланман.

Будут ли приняты меры по улучшению и поддержанию качества воды на Штромке? По словам управы Пыхья-Таллинна, необходимые решения уже утверждены.

1. Увеличение количества репрезентативных проб воды во время купального сезона на пляже Штромка (по согласованию с Департаментом здоровья) и взятие дополнительных репрезентативных проб воды в районе водосбора ручья Мустйыги и у стока Рокка-аль-Маре (индикаторы кишечных энтерококков и кишечной палочки) до раза в неделю в течение купального сезона.

2. Дополнение профиля воды для купания на Штромке (характер и степень загрязнения) пробами воды, взятых из водосбора ручья Мустйыги и стока Рокка-аль-Маре (индикаторы кишечных энтерококков и кишечной палочки).

3. Проведения оценки на окружающую среду системы вывода осадков в море через коллектор Сеэвальди.

На данный момент на побережье Коплиского залива нельзя купать/мыть собак и лошадей. В Таллинне купать собаку в море можно повсюду за пределами официальных пляжей и там, где не установлены соответствующие запрещающие знаки. Распространенные места для купания собак: часть берега от Русалки в сторону Пирита, участок побережья от мола Меривялья в сторону Виймси, у променада Коплиских линий и побережье озера Раку, где нет запрещающих знаков.

Во вторник, 29 июня, на Штромке висит зеленый флаг, температура воды 21 градус, воздуха — 23.