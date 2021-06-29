ВИДЕО | Экстренная пресс-конференция Департамента здоровья: на складе испортилось десятки тысяч доз вакцины, а также лекарства

Кроме вакцины от COVID-19 там же хранились другие вакцины и лекарственные препараты, в отношении которых сейчас ведется оценка пригодности.

В связи со случившимся Департамент здоровья созвал экстренную пресс-конференцию, в которой приняли участие директор Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и председатель правления Riigi Kinnisvara AS Кати Кусмин.

Танель Кийк сообщил о том, что для расследования случившегося будет создана специальная комиссия. Он сказал, что данный случай очень серьезный, при этом вакцина не была предназначена для использования внутри страны, поэтому процесс вакцинации от коронавируса не пострадает.

”Утром 25 июня сотрудник Департамента здоровья обнаружил, что в холодильных камерах повышена температура. Температура повышалась с 22 июня. Об этом должно было прийти уведомление. Неизвестно, почему оно не пришло”, — сообщила в свою очередь Хярма.

По ее словам, большая часть испортившейся вакцины — это вакцина AstraZeneca, но были и вакцины, предназначенные для государственного плана иммунизации. ”В настоящее время у Департамента здоровья есть очень небольшое количество вакцин для государственного плана вакцинации. Департамент здоровья вместе с Больничной кассой ищет решения, чтобы справиться с возможным дефицитом”, — сказала Хярма. Среди испортившейся вакцины есть и вакцина, предназначающаяся для вакцинации новорожденных.

”Требования к температуре жесткие, поэтому большое количество вакцины необходимо утилизировать. Необязательно, что все вакцины пришли в непригодность”, — добавила представитель ведомства.

Участники пресс-конференции заверили, что в данном инциденте не было каких-либо злонамеренных действий со стороны кого-либо.

Юллар Ланно сообщил, что у Департамента здоровья имеется страховка и соответствующее сообщение уже отправлено страховой компании.