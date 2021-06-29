ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На складах испортилось более 68000 доз вакцины. Экстренная пресс-конференция Департамент здоровья

Кроме вакцины от COVID-19 там же хранилась другая вакцина и лекарственные препараты, в отношении которых сейчас ведется оценка пригодности.

В связи со случившимся Департамент здоровья созвал экстренную пресс-конференцию, которая начнется сегодня в 12 часов.

В пресс-конференции принимает участие директора Департамента здоровья Юллар Ланно, его заместитель Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и председатель правления Riigi Kinnisvara AS Кати Кусмин.

Танель Кийк сообщил о том, что для расследования случившегося будет создана специальная комиссия. Он сказал, что данный случай очень серьезный, при этом вакцина не была предназначена для использования внутри страны, поэтому процесс вакцинации от коронавируса не пострадает.

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