29.06.2021, 10:37
На складах испортилось более 68000 доз вакцины. Департамент здоровья созывает экстренную пресс-конференцию(57)
Foto: Rauno Volmar
Более 68000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, стали непригодными из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья.
Кроме вакцины от COVID-19 там же хранилась другая вакцина и лекарственные препараты, в отношении которых сейчас ведется оценка пригодности.
В связи со случившимся Департамент здоровья созвал экстренную пресс-конференцию, которая начнется сегодня в 12 часов.