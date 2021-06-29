За сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека, 18 этих случаев приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 10 случаев заражения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 32,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 29 июня в Эстонии в больничном лечении нуждаются 23 пациента с коронавирусной инфекцией.

За сутки не было зарегистрировано новых смертельных случаев. Всего в Эстонии умерли 1269 человек с коронавирусом.

За сутки было введено 7501 доза вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 555 306 человек, из них у 429 094 человек курс вакцинации завершен.

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