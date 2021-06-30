ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Ирья Лутсар не создавала в Ухане коронавирус

В посте утверждается, будто в 2015 году Ирья Лутсар работала лаборатории в Ухане и принимала участие в разработке коронавируса.

Утверждения автора базируются на неких ”архивных документах”. Кроме этого отмечается, что Лутсар говорит, что вопрос о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет может встать на повестку осенью. Автор поста при этом утверждает, что вакцина способствует остановке сердца у молодых людей.

Выяснилось, что приложенный скриншот иллюстрировал исследование, которое было проведено в 111 странах мира 73 учеными c целью изучения географической и временной тенденции распространения вируса ВИЧ-1. Таким образом, работа не имела никакого отношения к коронавирусам.

Откуда появилась связь между Лутсар и Уханем? Если вбить в поисковик Google ”Irja Lutsar Wuhan”, то это первое, что он выдаст. Это объясняется тем, что в исследовании принимал участие и ученый Янпэн Ли, который работал в Уханьском институте вирусологии. Сама Ирья Лутсар никак не связана в Уханем, просто в научной статье ее имя и название университета находятся рядом.

Само исследование, как уже упоминалось выше, также не имеет никакого отношения к коронавирусу.

Сама Лутсар подтвердила, что ни разу не была в Ухане. Также она не общалась с ученым из Ухани во время исследования. ”Часто бывает так, что большая группа ученых проводит вместе исследования, но [напрямую] они не контактируют”, — сказала вирусолог.

Цитата о вакцинации детей соответствует действительности лишь наполовину.

”Я действительно сказала, что вакцинацию 12-15-летних следует отложить до осени, но я точно не говорила, что это может привести к остановке сердца”, — пояснила Лутсар.

По ее мнению, вакцинация подростков могла пройти осенью, чтобы летом сосредоточиться на вакицинации пожилых людей. Также нет доказательств того, что у подростков возникают какие-либо специфические побочные эффекты отличные от тех, что возникают у взрослых. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что вакцина достаточно безопасна для применения среди детей в возрасте от 12 до 15 лет.