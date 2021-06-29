Доля получающих родительскую компенсацию мужчин увеличилась
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительскую компенсацию, за год увеличилась почти на десятую часть, всего ее получали 7423 мужчины. ”И хотя средний размер родительской компенсации у мужчин и женщин за год стал более однородным, разрыв все же составил 28,6%. Отцовский отпуск использовали 60% отцов, имеющих такую возможность, что в сравнении с 2019 годом почти на 2% больше, — сказала Мюйрсоо.
Гендерная сегрегация, которая означает разделение труда между мужчинами и женщинами на рынке труда, показывает, что в Эстонии на всех должностях мужчин и женщин было бы поровну, если бы работу поменяли 34% мужчин или женщин. По отраслям количество мужчин и женщин было бы одинаковым, если бы сферу деятельности поменяли 36% мужчин или женщин.
”Больше мужчин работает, например, в обрабатывающей промышленности, в сфере строительства, транспорта и складского хозяйства, а женщин — в сфере образования, здравоохранения и социального попечительства. Операторов оборудования и машин значительно больше среди мужчин, а среди женщин — ведущих специалистов и работников сферы обслуживания”, — добавила Мюйрсоо.
На руководящих должностях в прошлом году работали 11,8% мужчин и 7,2% женщин. Создано чуть более 18 000 предприятий с эстонским капиталом, из которых 59,5% были основаны мужчинами и 27,3% — женщинами. Совместно мужчиной и женщиной основано 6,9% предприятий, а в 6,3% случаях выяснить пол основателя не удалось. В качестве индивидуальных предпринимателей (FIE) зарегистрировались 920 мужчин и 791 женщина.