Politico: Эстония среди немногих не успеет выполнить к осени цели по вакцинации

Европейская комиссия поставила целью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения ЕС к 22 сентября. С учетом нынешних темпов вакцинации, это удастся всем странам-членам Евросоюза, кроме Словении (охват составит 67%), Эстонии (63%), Латвии (47%), Румынии (35%) и Болгарии (22%).

По прогнозу Politico, Эстония достигнет целевого показателя в октябре, однако большинству государств-членов удастся это сделать уже в июле-августе.

Для вакцинации 70% населения к 22 сентября Эстонии необходимо ежедневно делать в среднем не менее 6274 прививок.