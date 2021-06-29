Чрезвычайная ситуация в здравоохранении в Эстонии отменяется с 1 июля

В связи с этим с 1 июля готовность учреждений здравоохранения понижается со второго до первого уровня, пишет rusERR. Изменения в первую очередь коснутся организации работы скорой помощи, стационарного лечения врачами-специалистами и медицинской помощи общего профиля, которые теперь смогут восстановить свои резервы и вернуться к обычной работе.

При этом в департаменте подчеркнули, что в Эстонии по-прежнему сохраняется риск эпидемии и чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в связи с чем продолжат действовать связанные с таким риском ограничения.

В больницах будет сокращено число коек, выделенных для приема больных с коронавирусом, но они должны быть готовы их восстановить в случае необходимости.