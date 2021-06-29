Ида-Вируская центральная больница начинает вакцинацию детей

Как сообщает больница, с 29 июня начинается вакцинация молодых людей в возрасте от 12 лет двухдозовым препаратом Comirnaty (Pfizer/BioNTech), интервал между первой и второй дозой — 6 недель.

Несовершеннолетним желающим вакцинироваться рекомендуем прийти в центр вакцинации вместе с родителем. В вакцинационном пункте следует остаться на 15 минут после прививки под наблюдением медиков.

Время можно забронировать по телефону 33 111 33 или в дигирегистратуре.

NB! В дигирегистратуре могут забронировать самостоятельно время только люди в возрасте от 18 лет. Несовершеннолетним могут забронировать время родители.