ВИДЕО | Полиция получила сообщение о стрельбе. В Старом городе развернули масштабную операцию

В Старом Таллинне стражи порядка остановила автомобиль, который предположительно мог быть связан с инцидентом.

По состоянию на полночь полиция проверяла информацию, поэтому подробностей пока нет. По словам находившегося на месте читателя Defli, были задержаны трое мужчин.

Как сказал представитель Департамента полиции и погранохраны, опасности для жизни и здоровья людей не было.