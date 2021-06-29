ЧП и криминал
29.06.2021, 07:11

ВИДЕО | Полиция получила сообщение о стрельбе. В Старом городе развернули масштабную операцию

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В понедельник в 23:30 полиция получила сообщение о том, что в Пирита стреляли из предмета, похожего на оружие.

В Старом Таллинне стражи порядка остановила автомобиль, который предположительно мог быть связан с инцидентом.

По состоянию на полночь полиция проверяла информацию, поэтому подробностей пока нет. По словам находившегося на месте читателя Defli, были задержаны трое мужчин.

Как сказал представитель Департамента полиции и погранохраны, опасности для жизни и здоровья людей не было.

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