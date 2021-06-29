29.06.2021, 07:11
ВИДЕО | Полиция получила сообщение о стрельбе. В Старом городе развернули масштабную операцию(1)
В понедельник в 23:30 полиция получила сообщение о том, что в Пирита стреляли из предмета, похожего на оружие.
В Старом Таллинне стражи порядка остановила автомобиль, который предположительно мог быть связан с инцидентом.
По состоянию на полночь полиция проверяла информацию, поэтому подробностей пока нет. По словам находившегося на месте читателя Defli, были задержаны трое мужчин.
Как сказал представитель Департамента полиции и погранохраны, опасности для жизни и здоровья людей не было.