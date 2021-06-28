ФОТО | На Балтийской электростанции произошел взрыв. Причины выясняются

”Взрыва котла не было, — заверила пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева. — В пятницу, 25 июня, имел место инцидент, когда на котле выполняли работы по выгрузке сланца из бункеров и мелкие частицы по газоходам попадали в электрофильтры. Предположительно на электрофильтре могло произойти короткое замыкание, появилась искра, что и привело к повреждениям газохода. Никто из работников не пострадал.